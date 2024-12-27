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В «Коммерсанте» сообщили о перезапуске журнала «Weekend»

Ведомости

Менеджмент журнала «Коммерсантъ-Weekend» под руководством главного редактора Татьяны Шишковой покинул издание по соглашению сторон, подтвердила «Ведомостям» заместитель шеф-редактора издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» Анна Черникова.

Точное количество сотрудников, покинувших издание, и условия она не раскрыла. Но большая часть творческой команды «Коммерсантъ-Weekend» продолжит работу в издании, отметила она: «Некоторые из них перешли с зарплаты на гонорарную основу оплаты труда».

Издание «Коммерсантъ-Weekend», по ее словам, действительно будет перезапущено, в конце января выйдет первый обновленный бумажный номер. Первоначально журнал был широким тематическим изданием, говорит Черникова: «Мы хотим, чтобы он снова радовал читателей всем богатством тем».

Руководит перезапуском сама Черникова, в дальнейшем функции главного редактора журнала будет выполнять «человек из нашей команды», сказала она. Но о ком именно идет речь, Черникова не уточнила.

Ранее о перестановках сообщил журналист Григорий Ревзин на своей личной странице в соцсетях. «Там принята стратегия мягкой трансформации, журнал перезапускают, но так или иначе редакция уволена», – написал он.

«Коммерсантъ-Weekend» – это еженедельный журнал о культуре, моде и стиле жизни, который выходит каждую пятницу с газетой «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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