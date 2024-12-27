В «Коммерсанте» сообщили о перезапуске журнала «Weekend»

Издание «Коммерсантъ-Weekend», по ее словам, действительно будет перезапущено, в конце января выйдет первый обновленный бумажный номер. Первоначально журнал был широким тематическим изданием, говорит Черникова: «Мы хотим, чтобы он снова радовал читателей всем богатством тем».