В «Коммерсанте» сообщили о перезапуске журнала «Weekend»
Менеджмент журнала «Коммерсантъ-Weekend» под руководством главного редактора Татьяны Шишковой покинул издание по соглашению сторон, подтвердила «Ведомостям» заместитель шеф-редактора издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» Анна Черникова.
Точное количество сотрудников, покинувших издание, и условия она не раскрыла. Но большая часть творческой команды «Коммерсантъ-Weekend» продолжит работу в издании, отметила она: «Некоторые из них перешли с зарплаты на гонорарную основу оплаты труда».
Издание «Коммерсантъ-Weekend», по ее словам, действительно будет перезапущено, в конце января выйдет первый обновленный бумажный номер. Первоначально журнал был широким тематическим изданием, говорит Черникова: «Мы хотим, чтобы он снова радовал читателей всем богатством тем».
Руководит перезапуском сама Черникова, в дальнейшем функции главного редактора журнала будет выполнять «человек из нашей команды», сказала она. Но о ком именно идет речь, Черникова не уточнила.
Ранее о перестановках сообщил журналист Григорий Ревзин на своей личной странице в соцсетях. «Там принята стратегия мягкой трансформации, журнал перезапускают, но так или иначе редакция уволена», – написал он.
«Коммерсантъ-Weekend» – это еженедельный журнал о культуре, моде и стиле жизни, который выходит каждую пятницу с газетой «Коммерсантъ».