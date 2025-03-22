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Погранслужба Украины усилила контроль на границе с Венгрией и Румынией

Ведомости

Для охраны границы Украины с Румынией и Венгрией задействованы дополнительные силы, пограничники будут использовать в том числе беспилотники, сообщает Telegram-канал государственной пограничной службы Украины.

Пограничники усилили «наиболее уязвимые» участки на границе с Румынией и Венгрией, сообщили в ведомстве. По данным службы, во время патрулирования ее военнослужащие будут использовать «современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию» и другие спецсредства. Отмечается, что мера позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы.

Граница с Венгрией и Румынией – это один из основных участков для нелегального перехода границы украинцами, передает издание «Страна». СМИ также сообщали, что в конце февраля кабмин «фактически перекрыл» систему «Шлях», которая была одной из самых массовых схем для выезда и позволяла мужчинам призывного возраста пересекать границу, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы.

Берег реки Тиса в Закарпатской области Украины обнесли колючей проволокой на фоне попыток украинцев переплыть пограничную реку и попасть в Румынию, сообщали украинские СМИ летом прошлого года. В июне на украино-молдавской границе задержали 47 мужчин, скрывающихся от мобилизации. В том же месяце при попытке выезда из страны на границе с Венгрией задержали 17 человек. Сообщалось, что они пытались незаконно выехать за границу, заплатив от $3000 до $12 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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