Погранслужба Украины усилила контроль на границе с Венгрией и Румынией
Для охраны границы Украины с Румынией и Венгрией задействованы дополнительные силы, пограничники будут использовать в том числе беспилотники, сообщает Telegram-канал государственной пограничной службы Украины.
Пограничники усилили «наиболее уязвимые» участки на границе с Румынией и Венгрией, сообщили в ведомстве. По данным службы, во время патрулирования ее военнослужащие будут использовать «современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию» и другие спецсредства. Отмечается, что мера позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы.
Граница с Венгрией и Румынией – это один из основных участков для нелегального перехода границы украинцами, передает издание «Страна». СМИ также сообщали, что в конце февраля кабмин «фактически перекрыл» систему «Шлях», которая была одной из самых массовых схем для выезда и позволяла мужчинам призывного возраста пересекать границу, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы.
Берег реки Тиса в Закарпатской области Украины обнесли колючей проволокой на фоне попыток украинцев переплыть пограничную реку и попасть в Румынию, сообщали украинские СМИ летом прошлого года. В июне на украино-молдавской границе задержали 47 мужчин, скрывающихся от мобилизации. В том же месяце при попытке выезда из страны на границе с Венгрией задержали 17 человек. Сообщалось, что они пытались незаконно выехать за границу, заплатив от $3000 до $12 000.