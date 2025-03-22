Погранслужба Украины усилила контроль на границе с Венгрией и Румынией

Берег реки Тиса в Закарпатской области Украины обнесли колючей проволокой на фоне попыток украинцев переплыть пограничную реку и попасть в Румынию, сообщали украинские СМИ летом прошлого года. В июне на украино-молдавской границе задержали 47 мужчин, скрывающихся от мобилизации. В том же месяце при попытке выезда из страны на границе с Венгрией задержали 17 человек. Сообщалось, что они пытались незаконно выехать за границу, заплатив от $3000 до $12 000.