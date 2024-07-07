Берег пограничной реки на Украине обнесли колючей проволокой

В апреле погранслужба Украины сообщала, что ежедневно до 10 уклонистов пытаются покинуть страну. Чаще всего они пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией. В конце июня ведомство привело другие данные: приблизительно из страны каждый день пытаются выехать более 100 уклонистов. «Более 100» – это те, кто задерживается либо о которых становится известно после сообщений пограничных служб соседних стран, уточнили в погранслужбе.