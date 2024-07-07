Берег пограничной реки на Украине обнесли колючей проволокой
Берег реки Тиса в Закарпатской области Украины обнесли колючей проволокой, сообщают украинские СМИ со ссылкой на соответствующую видеозапись.
Тиса на отдельных участках образует границу Украины с Румынией. Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой, пишет «Страна.ua». Издание также напомнило о попытках украинцев переплыть пограничную реку – мужчины призывного возраста оставляли свои машины на дороге и пытались по реке попасть в соседнюю Румынию.
В июне на украино-молдавской границе задержали 47 мужчин при попытке побега от мобилизации, сообщал телеканал «Мы Украина». В том же месяце при попытке выезда из страны на границе с Венгрией задержали 17 мужчин. Сообщалось, что они пытались незаконно выехать за границу, заплатив от $3000 до $12 000.
В апреле погранслужба Украины сообщала, что ежедневно до 10 уклонистов пытаются покинуть страну. Чаще всего они пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией. В конце июня ведомство привело другие данные: приблизительно из страны каждый день пытаются выехать более 100 уклонистов. «Более 100» – это те, кто задерживается либо о которых становится известно после сообщений пограничных служб соседних стран, уточнили в погранслужбе.