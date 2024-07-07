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Берег пограничной реки на Украине обнесли колючей проволокой

Ведомости

Берег реки Тиса в Закарпатской области Украины обнесли колючей проволокой, сообщают украинские СМИ со ссылкой на соответствующую видеозапись.

Тиса на отдельных участках образует границу Украины с Румынией. Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой, пишет «Страна.ua». Издание также напомнило о попытках украинцев переплыть пограничную реку – мужчины призывного возраста оставляли свои машины на дороге и пытались по реке попасть в соседнюю Румынию.

В июне на украино-молдавской границе задержали 47 мужчин при попытке побега от мобилизации, сообщал телеканал «Мы Украина». В том же месяце при попытке выезда из страны на границе с Венгрией задержали 17 мужчин. Сообщалось, что они пытались незаконно выехать за границу, заплатив от $3000 до $12 000.

В апреле погранслужба Украины сообщала, что ежедневно до 10 уклонистов пытаются покинуть страну. Чаще всего они пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией. В конце июня ведомство привело другие данные: приблизительно из страны каждый день пытаются выехать более 100 уклонистов. «Более 100» – это те, кто задерживается либо о которых становится известно после сообщений пограничных служб соседних стран, уточнили в погранслужбе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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