СМИ сообщили о задержании 47 мужчин на границе Украины при побеге от мобилизации
На украино-молдавской границе задержали 47 мужчин при попытке побега от мобилизации, передает телеканал «Мы Украина».
«Рекорд – сразу 47 мужчин задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол», – говорится в сообщении.
Мужчин обнаружили в районе КПП «Обжилы» (Украина) – «Плоть» (Молдавия). Украинские пограничники задержали четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину, в которых находили 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и семь организаторов.
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации. Кроме того, мужчин, пытающихся избежать призыва, разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток.
8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.