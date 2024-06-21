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СМИ сообщили о задержании 47 мужчин на границе Украины при побеге от мобилизации

Ведомости

На украино-молдавской границе задержали 47 мужчин при попытке побега от мобилизации, передает телеканал «Мы Украина».

«Рекорд – сразу 47 мужчин задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол», – говорится в сообщении.

Мужчин обнаружили в районе КПП «Обжилы» (Украина) – «Плоть» (Молдавия). Украинские пограничники задержали четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину, в которых находили 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и семь организаторов.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации. Кроме того, мужчин, пытающихся избежать призыва, разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток.

8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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