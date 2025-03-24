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АТОР отметил снижение российского турпотока в Турцию на 17%

Ведомости

Количество визитов россиян в Турцию сократилось на 17,5% в годовом выражении в феврале 2025 г., что стало наиболее значительным спадом за три зимних месяца, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

В прошлом месяце республику посетили 2,1 млн иностранцев (на 5,3% февраля 2024 г.). Из России, согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, было совершено 167 611 визитов после 203 075 за аналогичный период прошлого года.

Снижение числа визитов в Турцию носит устойчивый характер, сообщают в АТОР. Российский турпоток в годовом выражении в Турции упал в декабре 2024 г. на 10,5%, в январе этого года – на 11,6% и в феврале – на 17,5%.

В феврале в АТОР отмечали, что россияне нередко используют турецкие аэропорты в качестве хаба транзитного авиапотока в Европу. Турецкие пограничники зафиксировали в стране 6,71 млн визитов россиян в 2024 г. По данным российских пограничников, из России в Турцию вылетели 6,31 млн туристов. Разница в 400 000 поездок объясняется тем, что это в основном «возвраты» россиян через Турцию из Европы, писали в ассоциации.

РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ писал в октябре 2024 г., что Абхазия почти сравнялась с Турцией по числу поездок россиян. В первом полугодии 2024 г. в Абхазию было совершено 2,16 млн туристических поездок из России, в Турцию – 2,52 млн поездок, в Казахстан – 1,23 млн. Увеличилось и число поездок россиян в Китай (+184,5%), Грузию (+31,5%) и Таиланд (+30,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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