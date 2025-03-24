АТОР отметил снижение российского турпотока в Турцию на 17%

В феврале в АТОР отмечали, что россияне нередко используют турецкие аэропорты в качестве хаба транзитного авиапотока в Европу. Турецкие пограничники зафиксировали в стране 6,71 млн визитов россиян в 2024 г. По данным российских пограничников, из России в Турцию вылетели 6,31 млн туристов. Разница в 400 000 поездок объясняется тем, что это в основном «возвраты» россиян через Турцию из Европы, писали в ассоциации.