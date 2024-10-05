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Абхазия почти сравнялась с Турцией по числу поездок россиян

Ведомости

В первом полугодии 2024 г. в Абхазию было совершено 2,163 млн туристических поездок из России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ.

В Турцию россияне совершили 2,522 млн поездок, в Казахстан – 1,235 млн. Увеличилось и число поездок россиян в Китай (+184,5%), Грузию (+31,5%) и Таиланд  (+30,1%).

В мае 2024 г. заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц сообщил, что в 2024 г. страна ожидает 1,7 млн российских туристов. В 2023 г. их было 1,4 млн. По словам начальника отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии минтуризма республики Инара Бения, в 2022 г. в Абхазию приехали 1,1 млн россиян.

В июле 2023 г. в Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что Турция в летнем сезоне потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию прошлым летом по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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