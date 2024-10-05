Абхазия почти сравнялась с Турцией по числу поездок россиян
В Турцию россияне совершили 2,522 млн поездок, в Казахстан – 1,235 млн. Увеличилось и число поездок россиян в Китай (+184,5%), Грузию (+31,5%) и Таиланд (+30,1%).
В мае 2024 г. заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц сообщил, что в 2024 г. страна ожидает 1,7 млн российских туристов. В 2023 г. их было 1,4 млн. По словам начальника отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии минтуризма республики Инара Бения, в 2022 г. в Абхазию приехали 1,1 млн россиян.
В июле 2023 г. в Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что Турция в летнем сезоне потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию прошлым летом по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.