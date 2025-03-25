Экстремистам в розыске придется согласовывать платежи с Росфинмониторингом
Условия проведения банковских операций для граждан из перечня экстремистов и террористов, включая тех, кто находится в розыске, будут ужесточены – от них потребуют согласования с Росфинмониторингом всех банковских операций, направленных на обеспечение жизнедеятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, внесенный в правительство службой.
На сегодняшний день физлицам из списка террористов и экстремистов доступна возможность операций с деньгами или другим имуществом только для обеспечения своей жизнедеятельности и жизни своей семьи, а также для оплаты обязательств. Террористы и экстремисты могут получать и расходовать пенсию, стипендии, пособия и другие соцвыплаты.
Ежемесячная сумма операций ограничена 10 000 руб. на каждого члена семьи. В пояснительной записке указано, что, по данным правоохранителей, есть случаи применения выплат для поддержки террористической деятельности, в том числе людьми, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия ими таких выплат со своих счетов в различных банках.
В документе отмечено, что экстремистов и террористов обяжут использовать спецсчета и согласовывать операции с Росфинмониторингом. Кроме того, банки должны будут останавливать проведение операций физлиц, находящихся в розыске и включенных в перечень Росфинмониторинга. Исключением станут операции «в гуманитарных целях», для уплаты налогов, штрафов и других обязательств по согласованию с ведомством.
В розыск объявлены 4899 лиц, числящихся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Разыскиваемые террористы и экстремисты подозреваются или обвиняются по различным статьям Уголовного кодекса России. Всего в перечень Росфинмониторинга включены 16 893 человек, из которых 3165 были добавлены в 2024 г.