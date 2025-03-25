Экстремистам в розыске придется согласовывать платежи с Росфинмониторингом

На сегодняшний день физлицам из списка террористов и экстремистов доступна возможность операций с деньгами или другим имуществом только для обеспечения своей жизнедеятельности и жизни своей семьи, а также для оплаты обязательств. Террористы и экстремисты могут получать и расходовать пенсию, стипендии, пособия и другие соцвыплаты.