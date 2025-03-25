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Экстремистам в розыске придется согласовывать платежи с Росфинмониторингом

Ведомости

Условия проведения банковских операций для граждан из перечня экстремистов и террористов, включая тех, кто находится в розыске, будут ужесточены – от них потребуют согласования с Росфинмониторингом всех банковских операций, направленных на обеспечение жизнедеятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, внесенный в правительство службой.

На сегодняшний день физлицам из списка террористов и экстремистов доступна возможность операций с деньгами или другим имуществом только для обеспечения своей жизнедеятельности и жизни своей семьи, а также для оплаты обязательств. Террористы и экстремисты могут получать и расходовать пенсию, стипендии, пособия и другие соцвыплаты.

Ежемесячная сумма операций ограничена 10 000 руб. на каждого члена семьи. В пояснительной записке указано, что, по данным правоохранителей, есть случаи применения выплат для поддержки террористической деятельности, в том числе людьми, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия ими таких выплат со своих счетов в различных банках.

В документе отмечено, что экстремистов и террористов обяжут использовать спецсчета и согласовывать операции с Росфинмониторингом. Кроме того, банки должны будут останавливать проведение операций физлиц, находящихся в розыске и включенных в перечень Росфинмониторинга. Исключением станут операции «в гуманитарных целях», для уплаты налогов, штрафов и других обязательств по согласованию с ведомством.

В розыск объявлены 4899 лиц, числящихся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Разыскиваемые террористы и экстремисты подозреваются или обвиняются по различным статьям Уголовного кодекса России. Всего в перечень Росфинмониторинга включены 16 893 человек, из которых 3165 были добавлены в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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