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При стрельбе во Флориде погибли трое детей

Ведомости

В результате стрельбы в американском штате Флорида погибли четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.

Стрельба произошла вечером 26 марта на бульваре Уэст-Халландейл-Бич в Пемброк-Парк. Сотрудники полиции обнаружили на месте мертвыми женщину, младенца и двух маленьких детей.

Были госпитализированы мужчина и 10-летняя девочка, их состояние не уточняется. Предварительно, в многоквартирном доме произошла стрельба. «Один из моих соседей рассказал мне, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем пытался покончить с собой», – сказал телеканалу житель дома Анхель Акино.

22 января ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла (штат Теннеси, США) и устроил стрельбу. В результате один человек погиб, еще один ранен. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк тогда сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство.

В декабре 2024 г. в христианской американской школе штата Висконсин в результате стрельбы погибли пять человек, еще семеро получили ранения, сообщали в NBC News.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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