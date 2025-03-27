При стрельбе во Флориде погибли трое детей
В результате стрельбы в американском штате Флорида погибли четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.
Стрельба произошла вечером 26 марта на бульваре Уэст-Халландейл-Бич в Пемброк-Парк. Сотрудники полиции обнаружили на месте мертвыми женщину, младенца и двух маленьких детей.
Были госпитализированы мужчина и 10-летняя девочка, их состояние не уточняется. Предварительно, в многоквартирном доме произошла стрельба. «Один из моих соседей рассказал мне, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем пытался покончить с собой», – сказал телеканалу житель дома Анхель Акино.
22 января ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла (штат Теннеси, США) и устроил стрельбу. В результате один человек погиб, еще один ранен. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк тогда сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство.
В декабре 2024 г. в христианской американской школе штата Висконсин в результате стрельбы погибли пять человек, еще семеро получили ранения, сообщали в NBC News.