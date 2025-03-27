При стрельбе во Флориде погибли трое детей

Были госпитализированы мужчина и 10-летняя девочка, их состояние не уточняется. Предварительно, в многоквартирном доме произошла стрельба. «Один из моих соседей рассказал мне, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем пытался покончить с собой», – сказал телеканалу житель дома Анхель Акино.