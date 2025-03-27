Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин

Веселкин родился 21 ноября 1961 г. в Москве. Окончил Театральное училище имени Щукина в 1983 г. После окончания училища был принят в труппу Центрального детского театра (сейчас РАМТ). За 42 года в театре сыграл около 60 ролей. Участвовал в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Инь и Ян», «Горе от ума», «Проблема» и др. Работал ведущим на радио «Маяк», телевизионных передачах «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник» и «50х50».