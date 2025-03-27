Российские спортсмены допущены до чемпионатов мира и Европы по гребному слалому

В этом году сборная выступит на чемпионате Европы в Париже, на первом и втором этапе Кубка мира в Сеу-де-Уржель (Испания) и По (Франция), на первенстве мира среди спортсменов до 19 и до 24 лет в Фуа (Франция) и на чемпионате мира в Пенрите (Австралия), заявлено в сообщении.