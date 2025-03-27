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Российские спортсмены допущены до чемпионатов мира и Европы по гребному слалому

Ведомости

Международная федерация каное (ICF) одобрила участие спортсменов сборной России по гребному слалому в ключевых стартах сезона 2025 г. в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Федерации гребного слалома России.

В этом году сборная выступит на чемпионате Европы в Париже, на первом и втором этапе Кубка мира в Сеу-де-Уржель (Испания) и По (Франция), на первенстве мира среди спортсменов до 19 и до 24 лет в Фуа (Франция) и на чемпионате мира в Пенрите (Австралия), заявлено в сообщении.

Сейчас российские слаломисты готовятся к сезону в ОАЭ, чтобы представить страну на международной арене после трехлетней паузы.

После заявления Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля 2022 г., где звучал настоятельный совет федерациям не приглашать спортсменов из России и не разрешать им участвовать, российские спортсмены были лишены возможности выступать на большинстве международных соревнований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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