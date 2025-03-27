Российские спортсмены допущены до чемпионатов мира и Европы по гребному слалому
Международная федерация каное (ICF) одобрила участие спортсменов сборной России по гребному слалому в ключевых стартах сезона 2025 г. в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Федерации гребного слалома России.
В этом году сборная выступит на чемпионате Европы в Париже, на первом и втором этапе Кубка мира в Сеу-де-Уржель (Испания) и По (Франция), на первенстве мира среди спортсменов до 19 и до 24 лет в Фуа (Франция) и на чемпионате мира в Пенрите (Австралия), заявлено в сообщении.
Сейчас российские слаломисты готовятся к сезону в ОАЭ, чтобы представить страну на международной арене после трехлетней паузы.
После заявления Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля 2022 г., где звучал настоятельный совет федерациям не приглашать спортсменов из России и не разрешать им участвовать, российские спортсмены были лишены возможности выступать на большинстве международных соревнований.