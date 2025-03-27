Мосгорсуд подтвердил виновность вокалиста «Порнофильмов» в фейках о ВС РФ
Московский городской суд оставил апелляционную жалобу вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова
Сообщается также, что постановление о назначении административного наказания Котлярову в виде штрафа останется без изменений.
13 июня 2024 г. Котляров был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ). Музыканту был назначен штраф в размере 50 000 руб.
8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.