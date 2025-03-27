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Мосгорсуд подтвердил виновность вокалиста «Порнофильмов» в фейках о ВС РФ

Ведомости

Московский городской суд оставил апелляционную жалобу вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (считается в России иноагентом) без удовлетворения, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Сообщается также, что постановление о назначении административного наказания Котлярову в виде штрафа останется без изменений.

13 июня 2024 г. Котляров был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ). Музыканту был назначен штраф в размере 50 000 руб. 

8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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