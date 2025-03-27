ФСБ: спецслужбы Украины вербуют россиян под прикрытием американской RAND
Украинские спецслужбы вербуют граждан России для получения информации о спецоперации под прикрытием американской RAND Corporation, сообщает ФСБ России.
По данным силового ведомства, представители спецслужб Украины связываются через мессенджеры с россиянами, предпочтительно связанными с военной службой, и предлагают сотрудничество с RAND Corporation с обещанием достойного денежного вознаграждения. В процессе разговора представители украинской стороны называют себя сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала RAND Corporation – RAND Europe. Чтобы подтвердить принадлежность к организации, они указывают данные якобы своего руководителя – Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation – RAND Europe.
ФСБ обращает внимание на то, что цель этих контактов – получение доступа к секретным материалам о боевом применении стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующих в спецоперации.
13 марта ФСБ сообщала, что спецслужбы Украины намеревались прислать участникам спецоперации и госслужащим РФ в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области посылки с бомбами, замаскированными под подарочные парфюмерные наборы. Посылки со взрывными устройствами нашли в аэропорту Челябинска, где их обезвредили взрывотехники. Отправителя – завербованного украинскими спецслужбами россиянина 2003 г. р. – задержали в Первоуральске. Стало также известно, что в 2024 г. он наблюдал и переправлял куратору информацию о российских военных в Энгельсе и работниках оборонно-промышленного предприятия в Екатеринбурге.