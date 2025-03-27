ФСБ: спецслужбы Украины вербуют россиян под прикрытием американской RAND

13 марта ФСБ сообщала, что спецслужбы Украины намеревались прислать участникам спецоперации и госслужащим РФ в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области посылки с бомбами, замаскированными под подарочные парфюмерные наборы. Посылки со взрывными устройствами нашли в аэропорту Челябинска, где их обезвредили взрывотехники. Отправителя – завербованного украинскими спецслужбами россиянина 2003 г. р. – задержали в Первоуральске. Стало также известно, что в 2024 г. он наблюдал и переправлял куратору информацию о российских военных в Энгельсе и работниках оборонно-промышленного предприятия в Екатеринбурге.