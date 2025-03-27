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ФСБ: спецслужбы Украины вербуют россиян под прикрытием американской RAND

Ведомости

Украинские спецслужбы вербуют граждан России для получения информации о спецоперации под прикрытием американской RAND Corporation, сообщает ФСБ России.

По данным силового ведомства, представители спецслужб Украины связываются через мессенджеры с россиянами, предпочтительно связанными с военной службой, и предлагают сотрудничество с RAND Corporation с обещанием достойного денежного вознаграждения. В процессе разговора представители украинской стороны называют себя сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала RAND Corporation – RAND Europe. Чтобы подтвердить принадлежность к организации, они указывают данные якобы своего руководителя – Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation – RAND Europe.

ФСБ обращает внимание на то, что цель этих контактов – получение доступа к секретным материалам о боевом применении стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующих в спецоперации.

13 марта ФСБ сообщала, что спецслужбы Украины намеревались прислать участникам спецоперации и госслужащим РФ в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области посылки с бомбами, замаскированными под подарочные парфюмерные наборы. Посылки со взрывными устройствами нашли в аэропорту Челябинска, где их обезвредили взрывотехники. Отправителя – завербованного украинскими спецслужбами россиянина 2003 г. р. – задержали в Первоуральске. Стало также известно, что в 2024 г. он наблюдал и переправлял куратору информацию о российских военных в Энгельсе и работниках оборонно-промышленного предприятия в Екатеринбурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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