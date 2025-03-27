Прощание с военкором Прокофьевой состоится 30 марта в Москве
Прощание с военкором «Первого канала» Анной Прокофьевой, которая погибла 26 марта в Белгородской области, состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища в 13:30 мск, сообщил телеканал.
Прокофьева погибла 26 марта, когда съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели военкора. официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело было возбуждено в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
По данным телеканала, Прокофьевой было 35 лет, вскоре она должна была отпраздновать свой день рождения. Она получила образование в РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» она работала в испанской редакции. С 2023 г. она начала работать военным корреспондентом на «Первом канале» и освещала события в зоне спецоперации.