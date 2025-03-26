СК возбудил дело о теракте по факту гибели журналистки Прокофьевой
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова передает Telegram-канал ведомства.
Петренко сообщила, что уголовное дело было возбуждено в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). По статье УК о террористическом акте максимальная мера наказания составляет пожизненное лишение свободы, по ст. 144 – лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Официальный представитель СК подчеркнула, что в рамках уголовного дела следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления.
Прокофьева погибла 26 марта, когда съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. В Telegram-канале Прокофьевой 25 марта опубликована свежая фотография журналистки в камуфляжной форме и с камерой на шлеме. Ее сопровождает подпись: «где-то на границе со страной 404…». Это стало последней записью военкора.
По данным «Первого канала», Прокофьевой было 35 лет, вскоре она должна была отпраздновать свой день рождения. Она получила образование в РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» она работала в испанской редакции. С 2023 г. она начала работать военным корреспондентом на «Первом канале» и освещала события в зоне спецоперации.