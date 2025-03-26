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СК возбудил дело о теракте по факту гибели журналистки Прокофьевой

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова передает Telegram-канал ведомства.

Петренко сообщила, что уголовное дело было возбуждено в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). По статье УК о террористическом акте максимальная мера наказания составляет пожизненное лишение свободы, по ст. 144 – лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Официальный представитель СК подчеркнула, что в рамках уголовного дела следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления.

Прокофьева погибла 26 марта, когда съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. В Telegram-канале Прокофьевой 25 марта опубликована свежая фотография журналистки в камуфляжной форме и с камерой на шлеме. Ее сопровождает подпись: «где-то на границе со страной 404…». Это стало последней записью военкора.

По данным «Первого канала», Прокофьевой было 35 лет, вскоре она должна была отпраздновать свой день рождения. Она получила образование в РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» она работала в испанской редакции. С 2023 г. она начала работать военным корреспондентом на «Первом канале» и освещала события в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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