Львова-Белова: при крушении батискафа в Хургаде погибли два ребенка
В результате крушения батискафа у побережья Хургады погибли двое детей, еще один несовершеннолетний пострадал и находится в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Находимся на постоянной связи с дипломатами генконсульства России в Хургаде. По их данным, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей. От всего сердца соболезнуем близким», – написала Львова-Белова.
По данным российского генконсульства, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице, произошла в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск). Помимо членов экипажа на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети. Согласно первоначальной информации дипведомства, четыре человека погибли. По предварительным данным египетских спасателей, жертвами крушения стали шесть человек. 38 туристов эвакуированы.
После происшествия все погружения прогулочных батискафов в Хургаде отменены, а экскурсии приостановлены, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники. По неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом на глубине 20 м, что привело к его затоплению, передает АТОР.