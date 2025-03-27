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Львова-Белова: при крушении батискафа в Хургаде погибли два ребенка

Ведомости

В результате крушения батискафа у побережья Хургады погибли двое детей, еще один несовершеннолетний пострадал и находится в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Находимся на постоянной связи с дипломатами генконсульства России в Хургаде. По их данным, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей. От всего сердца соболезнуем близким», – написала Львова-Белова.

По данным российского генконсульства, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице, произошла в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск). Помимо членов экипажа на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети. Согласно первоначальной информации дипведомства, четыре человека погибли. По предварительным данным египетских спасателей, жертвами крушения стали шесть человек. 38 туристов эвакуированы.

После происшествия все погружения прогулочных батискафов в Хургаде отменены, а экскурсии приостановлены, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники. По неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом на глубине 20 м, что привело к его затоплению, передает АТОР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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