Львова-Белова: при крушении батискафа в Хургаде погибли два ребенка

После происшествия все погружения прогулочных батискафов в Хургаде отменены, а экскурсии приостановлены, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники. По неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом на глубине 20 м, что привело к его затоплению, передает АТОР.