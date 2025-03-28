МВД сообщило о рассылке в Telegram про фейковые соцвыплаты

Ведомство опубликовало пример рассылаемого сообщения. В нем говорится об открытии подачи заявления на соцвыплату в 14 000 руб. Утверждается, что выплата направлена на поддержку потребительской способности россиян в связи с инфляцией в прошлом году. Для ее получения мошенники предлагают оформить заявление на портале «Госуслуги» до 31 марта 2025 г.