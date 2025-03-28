МВД сообщило о рассылке в Telegram про фейковые соцвыплаты
Злоумышленники делают фишинговую рассылку сообщений в мессенджере Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую социальную выплату в связи с повышенной инфляцией в 2024 г. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ведомство опубликовало пример рассылаемого сообщения. В нем говорится об открытии подачи заявления на соцвыплату в 14 000 руб. Утверждается, что выплата направлена на поддержку потребительской способности россиян в связи с инфляцией в прошлом году. Для ее получения мошенники предлагают оформить заявление на портале «Госуслуги» до 31 марта 2025 г.
Ссылки, которые присылают мошенники, ведут на площадки, которые рекламируют различные проекты злоумышленников в сфере инвестиций, нелегальные казино и иные фишинговые ресурсы. В МВД России призвали граждан разъяснить своим родственникам старшего поколения, что такую информацию стоит проверять только на официальных сайтах органов государственной власти.
11 февраля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что в 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 000 мошеннических страниц по решению судов и требованию Генпрокуратуры. Он заметил, что схема с фишинговыми сайтами остается популярной у злоумышленников. В прошедшем году общий ущерб гражданам от действий IT-мошенников превысил 170 млрд руб.