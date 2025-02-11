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Ущерб россиянам от IT-мошенников превысил 170 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

Общий ущерб россиянам от действий со стороны IT-мошенников превысил 170 млрд руб. за 2024 г. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, пишет ТАСС.

Ущерб растет вместе с ростом числа российских пользователей интернета, отметил депутат в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасного интернета. В 2023 г. число пользователей составляло около 100 млн человек, в 2024-м – уже 130 млн.

Популярной у мошенников остается схема с фишинговыми сайтами. Роскомнадзор в прошлом году ограничил доступ почти к 70 000 мошеннических страниц по решению судов и требованию Генпрокуратуры, рассказал Немкин.

Среди прочих схем: оформление якобы прибавки к пенсии, «помощь» продавцам на маркетплейсах поднять рейтинг, а также призы и подарки в выдуманных акциях и розыгрышах. «Самой популярной» депутат назвал сообщение от «начальника», который просит перевести деньги организации на какой-то счет или отправить куда-то закрытую информацию.

«Ведомости» со ссылкой на предварительную оценку Сбербанка в ноябре писали, что российская экономика может потерять вплоть до 1 трлн руб. на мошеннических схемах в 2024 г. В статистику входят, в частности, кибератаки, звонки мошенников, утечки данных и пр. По данным «Сбера», около 3,5 млрд записей, содержащих персональные данные, находятся в открытом доступе, а информация, содержащаяся в утекших базах, затрагивает порядка 90% взрослого населения России.

В феврале стало известно, что правительство подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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