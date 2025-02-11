Ущерб россиянам от IT-мошенников превысил 170 млрд рублей в 2024 году
Общий ущерб россиянам от действий со стороны IT-мошенников превысил 170 млрд руб. за 2024 г. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, пишет ТАСС.
Ущерб растет вместе с ростом числа российских пользователей интернета, отметил депутат в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасного интернета. В 2023 г. число пользователей составляло около 100 млн человек, в 2024-м – уже 130 млн.
Популярной у мошенников остается схема с фишинговыми сайтами. Роскомнадзор в прошлом году ограничил доступ почти к 70 000 мошеннических страниц по решению судов и требованию Генпрокуратуры, рассказал Немкин.
Среди прочих схем: оформление якобы прибавки к пенсии, «помощь» продавцам на маркетплейсах поднять рейтинг, а также призы и подарки в выдуманных акциях и розыгрышах. «Самой популярной» депутат назвал сообщение от «начальника», который просит перевести деньги организации на какой-то счет или отправить куда-то закрытую информацию.
«Ведомости» со ссылкой на предварительную оценку Сбербанка в ноябре писали, что российская экономика может потерять вплоть до 1 трлн руб. на мошеннических схемах в 2024 г. В статистику входят, в частности, кибератаки, звонки мошенников, утечки данных и пр. По данным «Сбера», около 3,5 млрд записей, содержащих персональные данные, находятся в открытом доступе, а информация, содержащаяся в утекших базах, затрагивает порядка 90% взрослого населения России.
В феврале стало известно, что правительство подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян, писали «Ведомости».