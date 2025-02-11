Ущерб россиянам от IT-мошенников превысил 170 млрд рублей в 2024 году

«Ведомости» со ссылкой на предварительную оценку Сбербанка в ноябре писали, что российская экономика может потерять вплоть до 1 трлн руб. на мошеннических схемах в 2024 г. В статистику входят, в частности, кибератаки, звонки мошенников, утечки данных и пр. По данным «Сбера», около 3,5 млрд записей, содержащих персональные данные, находятся в открытом доступе, а информация, содержащаяся в утекших базах, затрагивает порядка 90% взрослого населения России.