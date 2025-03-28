В Мьянме при обрушении монастыря из-за землетрясения погибли шесть человек
В результате обрушения монастыря в мьянмском городе Таунгу из-за землетрясения погибли пятеро детей и послушник, сообщает портал Eleven Myanmar в социальной сети X.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло таиландский Бангкок. Очевидцы из Бангкока сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. По информации Associated Press, землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск).
В результате обрушения многоэтажного здания в таиландской столице Бангкоке во время землетрясения погиб один человек, еще 50 пострадали.