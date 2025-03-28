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Аэропорты Таиланда работают штатно после землетрясения

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Все авиарейсы в столицу Таиланда и из нее выполняются в штатном режиме после случившегося землетрясения, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на азиатские СМИ.

«Департамент гражданской авиации Таиланда в пятницу сообщил, что все рейсы в аэропортах Бангкока и обратно работают в штатном режиме, несмотря на сильное землетрясение в соседней Мьянме, вызвавшее толчки в тайской столице», – передает издание Mint.

АТОР ранее сообщала, что закрытие ряда воздушных гаваней было кратковременным – по распоряжению местных авиационных властей они около 20 минут не работали на прилет и вылет.

«Аэрофлот» в своем Telegram-канале также заявил, что авиакомпания не получала официальных уведомлений об ограничении работы аэропортов Бангкока и Пхукета. Рейсы в эти города выполняются в соответствии с расписанием.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло 28 марта в центральной части Мьянмы, природное явление затронуло и Бангкок. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават объявила чрезвычайное положение в столице. Газета Khaosod сообщила, что из-за землетрясения в Бангкоке обрушилось строящиеся многоэтажное здание. По ее данным, 50 рабочим удалось спастись, еще 43 человека оказались под завалами.

В Бангкоке могут находиться до 2000 российских туристов, сообщала АТОР. Сведений о пострадавших гражданах РФ пока не поступало, информировало посольство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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