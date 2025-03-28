Аэропорты Таиланда работают штатно после землетрясения
Все авиарейсы в столицу Таиланда и из нее выполняются в штатном режиме после случившегося землетрясения, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на азиатские СМИ.
«Департамент гражданской авиации Таиланда в пятницу сообщил, что все рейсы в аэропортах Бангкока и обратно работают в штатном режиме, несмотря на сильное землетрясение в соседней Мьянме, вызвавшее толчки в тайской столице», – передает издание Mint.
АТОР ранее сообщала, что закрытие ряда воздушных гаваней было кратковременным – по распоряжению местных авиационных властей они около 20 минут не работали на прилет и вылет.
«Аэрофлот» в своем Telegram-канале также заявил, что авиакомпания не получала официальных уведомлений об ограничении работы аэропортов Бангкока и Пхукета. Рейсы в эти города выполняются в соответствии с расписанием.
Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло 28 марта в центральной части Мьянмы, природное явление затронуло и Бангкок. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават объявила чрезвычайное положение в столице. Газета Khaosod сообщила, что из-за землетрясения в Бангкоке обрушилось строящиеся многоэтажное здание. По ее данным, 50 рабочим удалось спастись, еще 43 человека оказались под завалами.
В Бангкоке могут находиться до 2000 российских туристов, сообщала АТОР. Сведений о пострадавших гражданах РФ пока не поступало, информировало посольство России.