В Таиланде исключили угрозу возникновения цунами после землетрясения в Мьянме
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават исключила вероятность возникновения цунами после землетрясения в Мьянме. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X.
Чинават созвала совещание, на котором представители экстренных ведомств предоставили ей отчет о ситуации в стране. По итогам совещания премьер-министр отметила, что последующие толчки будут менее сильными и вероятность цунами отсутствует.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Чинават объявила режим ЧП в столице Таиланда. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая. В результате землетрясения погибли 20 человек, еще по меньшей мере 300 пострадали.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Бангкоке могут находиться до 2000 российских туристов. Данных о пострадавших россиянах не поступало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии, пока Москва их не получала.