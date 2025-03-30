Начался процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа в Египте россиян
Генконсульство России в Египте сообщило, что процесс репатриации тел российских туристов, погибших при крушении батискафа у побережья Хургады, уже начался.Об этом пишет «РИА Новости».
В диппредставительстве отметили, что необходимые документы оформлены, но сам процесс займет определенное время. Расходы на репатриацию взяли на себя страховые компании.
Авария прогулочного батискафа произошла 27 марта во время подводной экскурсии у кораллового рифа. На борту находились 45 туристов из России. По данным дипведомства, в результате трагедии погибли шесть россиян, включая двоих детей. В больницах остаются двое пострадавших, остальных выписали.
Как ранее сообщил генконсул Виктор Воропаев, затопление батискафа началось еще во время посадки пассажиров, и судно быстро заполнилось водой.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских туристов по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).