Начался процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа в Египте россиян

Авария прогулочного батискафа произошла 27 марта во время подводной экскурсии у кораллового рифа. На борту находились 45 туристов из России. По данным дипведомства, в результате трагедии погибли шесть россиян, включая двоих детей. В больницах остаются двое пострадавших, остальных выписали.