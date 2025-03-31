Прокуратура добилась признания незаконными доплаты при оформлении авиабилетов

По поручению Генпрокуратуры надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при реализации авиабилетов. Выяснилось, что при оформлении проездных документов в кассах с граждан без их ведома дополнительно удерживалось по 185 руб. Эта сумма взималась АО «ТКП» за оформление бланков электронных билетов и перечисление средств от агента авиакомпании. Доход организации от указанной деятельности превысил несколько миллиардов руб.