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Прокуратура добилась признания незаконными доплаты при оформлении авиабилетов

Ведомости

Западно-Сибирская транспортная прокуратура через суд добилась признания незаконными взимание дополнительных платежей при покупке авиабилетов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По поручению Генпрокуратуры надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при реализации авиабилетов. Выяснилось, что при оформлении проездных документов в кассах с граждан без их ведома дополнительно удерживалось по 185 руб. Эта сумма взималась АО «ТКП» за оформление бланков электронных билетов и перечисление средств от агента авиакомпании. Доход организации от указанной деятельности превысил несколько миллиардов руб.

По искам прокуратуры действия компании были признаны незаконными, взимание платы с граждан прекратилось. По итогам контрольных мероприятий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России также подтвердился факт навязывания платежей билетным агентствам. В связи с выявленными признаками нарушений о защите конкуренции служба выдала предупреждение АО «ТКП» о прекращении таких действий.

31 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента собирается рассмотреть законопроект о защите граждан от навязывания платных допуслуг на этой неделе. Володин рассказал, что по сообщениям жителей страны, с навязыванием платных допуслуг сталкиваются многие. Это происходит при пользовании банковскими услугами, покупке авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, приобретении пакетов связи и подписок и др.

27 марта комитет ГД по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении. Член комитета Игорь Антропенко говорил, что рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 1 апреля. В первом чтении законопроект был принят 28 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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