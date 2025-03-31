Прокуратура добилась признания незаконными доплаты при оформлении авиабилетов
Западно-Сибирская транспортная прокуратура через суд добилась признания незаконными взимание дополнительных платежей при покупке авиабилетов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
По поручению Генпрокуратуры надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при реализации авиабилетов. Выяснилось, что при оформлении проездных документов в кассах с граждан без их ведома дополнительно удерживалось по 185 руб. Эта сумма взималась АО «ТКП» за оформление бланков электронных билетов и перечисление средств от агента авиакомпании. Доход организации от указанной деятельности превысил несколько миллиардов руб.
По искам прокуратуры действия компании были признаны незаконными, взимание платы с граждан прекратилось. По итогам контрольных мероприятий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России также подтвердился факт навязывания платежей билетным агентствам. В связи с выявленными признаками нарушений о защите конкуренции служба выдала предупреждение АО «ТКП» о прекращении таких действий.
31 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента собирается рассмотреть законопроект о защите граждан от навязывания платных допуслуг на этой неделе. Володин рассказал, что по сообщениям жителей страны, с навязыванием платных допуслуг сталкиваются многие. Это происходит при пользовании банковскими услугами, покупке авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, приобретении пакетов связи и подписок и др.
27 марта комитет ГД по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении. Член комитета Игорь Антропенко говорил, что рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 1 апреля. В первом чтении законопроект был принят 28 января.