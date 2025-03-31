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ГД в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг

Ведомости

Госдума намерена рассмотреть законопроект о защите граждан от навязывания платных допуслуг на этой неделе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что согласно сообщениям жителей страны, с навязыванием платных допуслуг сталкиваются многие. Это происходит при пользовании банковскими услугами, покупке авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, приобретении пакетов связи и подписок и др.

Володин также отметил, что его подписчики поддержали соответствующие инициативы. В том числе, речь о продаже дополнительных товаров, услуг и работ только с согласия потребителя, запрете на их навязывание до заключения договора о покупке основных товаров, предоставлении гражданам права требовать возврата средств за товары, услуги и работы, предоставленные без их согласия. Были поддержаны также предложения об исключении проставления автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражения его продавцом за покупателя, а также о недопущении формирования условий, предполагающих изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

«Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке», – подчеркнул Володин.

27 марта комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Член думского комитета Игорь Антропенко сообщал, что рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 1 апреля. В первом чтении документ был принят 28 января.

19 октября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг. Поправки были внесены в ст. 14.8 КоАП. Документ подразумевает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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