ГД в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг
Госдума намерена рассмотреть законопроект о защите граждан от навязывания платных допуслуг на этой неделе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что согласно сообщениям жителей страны, с навязыванием платных допуслуг сталкиваются многие. Это происходит при пользовании банковскими услугами, покупке авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, приобретении пакетов связи и подписок и др.
Володин также отметил, что его подписчики поддержали соответствующие инициативы. В том числе, речь о продаже дополнительных товаров, услуг и работ только с согласия потребителя, запрете на их навязывание до заключения договора о покупке основных товаров, предоставлении гражданам права требовать возврата средств за товары, услуги и работы, предоставленные без их согласия. Были поддержаны также предложения об исключении проставления автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражения его продавцом за покупателя, а также о недопущении формирования условий, предполагающих изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.
«Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке», – подчеркнул Володин.
27 марта комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Член думского комитета Игорь Антропенко сообщал, что рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 1 апреля. В первом чтении документ был принят 28 января.
19 октября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг. Поправки были внесены в ст. 14.8 КоАП. Документ подразумевает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 руб.