ГД в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг

Володин также отметил, что его подписчики поддержали соответствующие инициативы. В том числе, речь о продаже дополнительных товаров, услуг и работ только с согласия потребителя, запрете на их навязывание до заключения договора о покупке основных товаров, предоставлении гражданам права требовать возврата средств за товары, услуги и работы, предоставленные без их согласия. Были поддержаны также предложения об исключении проставления автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражения его продавцом за покупателя, а также о недопущении формирования условий, предполагающих изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.