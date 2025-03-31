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Вандалы осквернили могилу военкора Федорчака в Крыму

Ведомости

Вандалы подожгли могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и трех военнослужащих спецоперации, сообщил глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на кладбище поселка городского типа Нижнегорский в Крыму. По словам главы районной администрации, на место прибыли правоохранители. Выясняются обстоятельства, причины и личности причастных к преступлению. По данным ТАСС, МВД возбудило дело о надругательстве над могилами.

«Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», – подчеркнул Кравец.

Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли 24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республике. 28 марта с Федорчаком простились на территории телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, писал ТАСС. На церемонию прибыли более ста человек, включая друзей военкора, его коллег из федеральных и региональных изданий, представителей власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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