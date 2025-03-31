Вандалы осквернили могилу военкора Федорчака в Крыму

Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли 24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республике. 28 марта с Федорчаком простились на территории телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, писал ТАСС. На церемонию прибыли более ста человек, включая друзей военкора, его коллег из федеральных и региональных изданий, представителей власти.