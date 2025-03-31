Вандалы осквернили могилу военкора Федорчака в Крыму
Вандалы подожгли могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и трех военнослужащих спецоперации, сообщил глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на кладбище поселка городского типа Нижнегорский в Крыму. По словам главы районной администрации, на место прибыли правоохранители. Выясняются обстоятельства, причины и личности причастных к преступлению. По данным ТАСС, МВД возбудило дело о надругательстве над могилами.
«Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», – подчеркнул Кравец.
Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли 24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республике. 28 марта с Федорчаком простились на территории телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, писал ТАСС. На церемонию прибыли более ста человек, включая друзей военкора, его коллег из федеральных и региональных изданий, представителей власти.