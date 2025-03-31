Установлена личность стрелявшего с крыши дома в Мурманске
Мужчина, открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске, является местным жителем 1981 г. рождения Владиславом Завгородним, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
По предварительным данным, стрелявший является сотрудником ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». В экстренных службах также сообщили, что Завгородний не состоит на учете у психиатра. Стрелявший жив, он находится в тяжелом состоянии.
В 23:03 мск 30 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске ведется стрельба. В 23:46 он написал, что стрелок обезврежен, и поблагодарил правоохранителей за работу.
По данным управления Следственного комитета по Мурманской области, после случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Мужчина стрелял по экипажу патрульно-постовой службы (ППС). Обошлось без пострадавших. На месте преступления были изъяты две единицы огнестрельного оружия.