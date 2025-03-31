Установлена личность стрелявшего с крыши дома в Мурманске

По данным управления Следственного комитета по Мурманской области, после случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Мужчина стрелял по экипажу патрульно-постовой службы (ППС). Обошлось без пострадавших. На месте преступления были изъяты две единицы огнестрельного оружия.