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Установлена личность стрелявшего с крыши дома в Мурманске

Ведомости

Мужчина, открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске, является местным жителем 1981 г. рождения Владиславом Завгородним, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

По предварительным данным, стрелявший является сотрудником ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». В экстренных службах также сообщили, что Завгородний не состоит на учете у психиатра. Стрелявший жив, он находится в тяжелом состоянии.

В 23:03 мск 30 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске ведется стрельба. В 23:46 он написал, что стрелок обезврежен, и поблагодарил правоохранителей за работу.

По данным управления Следственного комитета по Мурманской области, после случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Мужчина стрелял по экипажу патрульно-постовой службы (ППС). Обошлось без пострадавших. На месте преступления были изъяты две единицы огнестрельного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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