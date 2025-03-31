Наставникам призеров чемпионата «Профессионалы» выделят вознаграждения
Наставники, которые подготовили победителей и призеров чемпионата «Профессионалы», а также чемпионата высоких технологий, получат денежные вознаграждения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Размер премии наставнику будет равен размеру премии победителя или призера. По решению правительства премии составляют 300 000 руб. за первое место, 200 000 руб. за второе место и 100 000 руб. за третье место. Если наставник подготовил двух и более победителей соревнований по профессиональному мастерству, то он получит одно вознаграждение, равное премии за самое высокое место, которое занял конкурсант.
На совещании с вице-премьерами 31 марта Мишустин указал, что чемпионат «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий объединяют наиболее талантливых людей со всей России, открывают возможности для обмена знаниями и дают дополнительные стимулы для развития. Эффективность от участия в таких мероприятиях во многом зависит от наставников.
«Это решение станет дополнительным стимулом для наставников, которые повышают интерес молодежи к передовым секторам, и для команд, нацеленных на самые высокие результаты», – отметил председатель кабмина.
Решение о поощрении наставников, подопечные которых стали победителями и призерами соревнований по профессиональному мастерству, было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Российский лидер дал его по итогам встречи с участниками чемпионата «Профессионалы» в декабре 2023 г. Тогда Путин также обсудил с участниками встречи особенности среднего профессионального образования и рабочих специальностей в современном мире.