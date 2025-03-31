Наставникам призеров чемпионата «Профессионалы» выделят вознаграждения

Решение о поощрении наставников, подопечные которых стали победителями и призерами соревнований по профессиональному мастерству, было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Российский лидер дал его по итогам встречи с участниками чемпионата «Профессионалы» в декабре 2023 г. Тогда Путин также обсудил с участниками встречи особенности среднего профессионального образования и рабочих специальностей в современном мире.