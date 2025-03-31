Совбез: в ряде регионов могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы
В некоторых регионах России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
По его словам, такие общины могут стать местом распространения радикальных религиозных взглядов и антиобщественных настроений.
«К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах», – сказал Гребенкин.
Он также подчеркнул, что особую угрозу представляют иностранцы, которые нелегально находятся на территории РФ. По имеющимся данным МВД, более 670 000 таких граждан не выехали из страны после истечения сроков их легального пребывания.
Кроме того, Гребенкин отметил, что это приводит к значительной нагрузке на учреждения социальной инфраструктуры, такие как больницы и школы. Осложняет проблему и низкий уровень владения русским языком среди мигрантов, что затрудняет их интеграцию в общество и может вызвать конфликты.
1 апреля начнет действовать закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. 28 марта были опубликованы демоверсии тестов по русскому языку для детей мигрантов. Их специалисты разработали для учеников с 1-го по 11-й класс, учитывая возрастные особенности. Так, для первоклашек предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику. Начиная со второго класса добавляются тесты на чтение и письмо.