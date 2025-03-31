Совбез: в ряде регионов могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы

1 апреля начнет действовать закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. 28 марта были опубликованы демоверсии тестов по русскому языку для детей мигрантов. Их специалисты разработали для учеников с 1-го по 11-й класс, учитывая возрастные особенности. Так, для первоклашек предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику. Начиная со второго класса добавляются тесты на чтение и письмо.