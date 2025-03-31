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Совбез: в ряде регионов могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы

Ведомости

В некоторых регионах России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, такие общины могут стать местом распространения радикальных религиозных взглядов и антиобщественных настроений.

«К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах», – сказал Гребенкин.

Он также подчеркнул, что особую угрозу представляют иностранцы, которые нелегально находятся на территории РФ. По имеющимся данным МВД, более 670 000 таких граждан не выехали из страны после истечения сроков их легального пребывания.

Кроме того, Гребенкин отметил, что это приводит к значительной нагрузке на учреждения социальной инфраструктуры, такие как больницы и школы. Осложняет проблему и низкий уровень владения русским языком среди мигрантов, что затрудняет их интеграцию в общество и может вызвать конфликты.

1 апреля начнет действовать закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. 28 марта были опубликованы демоверсии тестов по русскому языку для детей мигрантов. Их специалисты разработали для учеников с 1-го по 11-й класс, учитывая возрастные особенности. Так, для первоклашек предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику. Начиная со второго класса добавляются тесты на чтение и письмо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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