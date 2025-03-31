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Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2000 человек

Ведомости

В результате землетрясения в Мьянме погибли 2056 человек, еще около 3900 пострадали, сообщает агентство «Синьхуа».

Без вести пропавшими числятся 270 человек. Данные приводятся на 12:00 по местному времени (9:00 мск) 31 марта.

Мощное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщали, что эпицентр находился приблизительно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Потом случилось еще одно землетрясение магнитудой 6,4.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями стихийного бедствия. Национальный флаг Мьянмы должен быть приспущен с 31 марта по 6 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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