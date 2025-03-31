Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2000 человек
В результате землетрясения в Мьянме погибли 2056 человек, еще около 3900 пострадали, сообщает агентство «Синьхуа».
Без вести пропавшими числятся 270 человек. Данные приводятся на 12:00 по местному времени (9:00 мск) 31 марта.
Мощное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщали, что эпицентр находился приблизительно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Потом случилось еще одно землетрясение магнитудой 6,4.
В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями стихийного бедствия. Национальный флаг Мьянмы должен быть приспущен с 31 марта по 6 апреля.