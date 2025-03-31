Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2000 человек

Мощное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщали, что эпицентр находился приблизительно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Потом случилось еще одно землетрясение магнитудой 6,4.