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ФАС проверит рост цен на товары Barilla

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начнет проверку в связи с планируемым увеличением цен на продукцию компании Barilla. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Информация о планируемом повышении цен производителем макаронных изделий Barilla появилась в СМИ. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ритейлеров сообщал, что производитель уведомил о намерении повысить цены на 15–30% на свой импортный ассортимент. Причиной такого решения стало увеличение таможенных пошлин на определенные товары из стран, которые можно считать «недружественными», начиная с февраля.

Сейчас ФАС направила запрос в компанию «Барилла рус», где запрашиваются данные о объемах производства, реализации и импорта продукции в Россию, а также информация о средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и затратах с начала 2024 г.

«По результатам анализа при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», – пояснили в ФАС.

20 февраля стало известно, что служба проведет проверку компании «Светофор» на предмет возможных нарушений в работе с поставщиками. Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратил внимание на то, что компания заключает договоры не напрямую с поставщиками, а через логистические и распределительные центры. Это позволяет сети снизить финансовые риски и переложить на поставщиков ответственность за утилизацию нераспроданной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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