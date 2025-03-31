ФАС проверит рост цен на товары Barilla
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начнет проверку в связи с планируемым увеличением цен на продукцию компании Barilla. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.
Информация о планируемом повышении цен производителем макаронных изделий Barilla появилась в СМИ. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ритейлеров сообщал, что производитель уведомил о намерении повысить цены на 15–30% на свой импортный ассортимент. Причиной такого решения стало увеличение таможенных пошлин на определенные товары из стран, которые можно считать «недружественными», начиная с февраля.
Сейчас ФАС направила запрос в компанию «Барилла рус», где запрашиваются данные о объемах производства, реализации и импорта продукции в Россию, а также информация о средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и затратах с начала 2024 г.
«По результатам анализа при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», – пояснили в ФАС.
20 февраля стало известно, что служба проведет проверку компании «Светофор» на предмет возможных нарушений в работе с поставщиками. Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратил внимание на то, что компания заключает договоры не напрямую с поставщиками, а через логистические и распределительные центры. Это позволяет сети снизить финансовые риски и переложить на поставщиков ответственность за утилизацию нераспроданной продукции.