ФАС проверит рост цен на товары Barilla

20 февраля стало известно, что служба проведет проверку компании «Светофор» на предмет возможных нарушений в работе с поставщиками. Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратил внимание на то, что компания заключает договоры не напрямую с поставщиками, а через логистические и распределительные центры. Это позволяет сети снизить финансовые риски и переложить на поставщиков ответственность за утилизацию нераспроданной продукции.