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ФАС России проверит «Светофор» на предмет недобросовестной работы с поставщиками

Ведомости

Депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить торговую сеть «Светофор» из-за жалоб на невыгодные условия для поставщиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В письме от 17 февраля Лисовский заметил, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через собственные логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски и переложить на поставщиков обязательства по утилизации нераспроданной продукции. Эта практика может нарушать ст. 9 ФЗ №381, регулирующего торговлю, отметил депутат. Он также заявил о случаях продажи в магазинах сети фальсифицированной продукции.

По данным издания, ведомство уже поручило своим территориальным органам начать проверку.

6 февраля Россельхознадзор обнаружил многочисленные нарушения требований технических регламентов в магазинах «Светофор» в рамках осуществления государственного ветеринарного контроля. Основные нарушения были выявлены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции.

30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уточнил, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям касается магазинов «Светофор». Он упомянул связанные с торговыми точками сети иски о нарушениях закона о торговле и законодательства о возврате товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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