ФАС России проверит «Светофор» на предмет недобросовестной работы с поставщиками

В письме от 17 февраля Лисовский заметил, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через собственные логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски и переложить на поставщиков обязательства по утилизации нераспроданной продукции. Эта практика может нарушать ст. 9 ФЗ №381, регулирующего торговлю, отметил депутат. Он также заявил о случаях продажи в магазинах сети фальсифицированной продукции.