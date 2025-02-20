ФАС России проверит «Светофор» на предмет недобросовестной работы с поставщиками
Депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить торговую сеть «Светофор» из-за жалоб на невыгодные условия для поставщиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В письме от 17 февраля Лисовский заметил, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через собственные логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски и переложить на поставщиков обязательства по утилизации нераспроданной продукции. Эта практика может нарушать ст. 9 ФЗ №381, регулирующего торговлю, отметил депутат. Он также заявил о случаях продажи в магазинах сети фальсифицированной продукции.
По данным издания, ведомство уже поручило своим территориальным органам начать проверку.
6 февраля Россельхознадзор обнаружил многочисленные нарушения требований технических регламентов в магазинах «Светофор» в рамках осуществления государственного ветеринарного контроля. Основные нарушения были выявлены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции.
30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уточнил, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям касается магазинов «Светофор». Он упомянул связанные с торговыми точками сети иски о нарушениях закона о торговле и законодательства о возврате товаров.