«Светофор» сократил количество магазинов после проверок
После массовых проверок надзорных органов за два месяца число магазинов российской торговой сети «Светофор» сократилось почти на 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Infoline-аналитику».
По итогам 2023 г. «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей (сети товаров повседневного спроса) России, показав рост выручки на 8% год к году. Но потом обороты ритейлера начали сокращаться из-за падающего трафика. По предварительным подсчетам «Infoline-аналитики», падение по итогам 2024 г. составит 5%, до 379,6 млрд руб. У X5 (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за прошлый год оборот возрос на 24,2%, до 3,9 трлн руб. «Лента» прибавила 44,2%, до 888,3 млрд руб.
Закрытие магазинов в последний месяц связано, в частности, с действиями регуляторов и проверками деятельности компании, предположил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
6 февраля Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения требований технических регламентов в магазинах сети «Светофор» в рамках осуществления государственного ветеринарного контроля. Основные нарушения были обнаружены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции.
30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Востриков упомянул связанные с точками сети иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.