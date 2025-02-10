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«Светофор» сократил количество магазинов после проверок

Ведомости

После массовых проверок надзорных органов за два месяца число магазинов российской торговой сети «Светофор» сократилось почти на 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Infoline-аналитику».

По итогам 2023 г. «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей (сети товаров повседневного спроса) России, показав рост выручки на 8% год к году. Но потом обороты ритейлера начали сокращаться из-за падающего трафика. По предварительным подсчетам «Infoline-аналитики», падение по итогам 2024 г. составит 5%, до 379,6 млрд руб. У X5 (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за прошлый год оборот возрос на 24,2%, до 3,9 трлн руб. «Лента» прибавила 44,2%, до 888,3 млрд руб.

Закрытие магазинов в последний месяц связано, в частности, с действиями регуляторов и проверками деятельности компании, предположил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

6 февраля Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения требований технических регламентов в магазинах сети «Светофор» в рамках осуществления государственного ветеринарного контроля. Основные нарушения были обнаружены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции.

30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Востриков упомянул связанные с точками сети иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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