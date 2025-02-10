«Светофор» сократил количество магазинов после проверок

По итогам 2023 г. «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей (сети товаров повседневного спроса) России, показав рост выручки на 8% год к году. Но потом обороты ритейлера начали сокращаться из-за падающего трафика. По предварительным подсчетам «Infoline-аналитики», падение по итогам 2024 г. составит 5%, до 379,6 млрд руб. У X5 (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за прошлый год оборот возрос на 24,2%, до 3,9 трлн руб. «Лента» прибавила 44,2%, до 888,3 млрд руб.