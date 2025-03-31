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Защита основателя «Русагро» Вадима Мошковича обжаловала его арест

Ведомости

Защита основателя агрохолдинга «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича, который проходит по делу о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» и о злоупотреблении полномочиями, обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

В суде рассказали, что защита основателя «Русагро» подала жалобу на избранную в отношении Мошковича меру пресечения.

27 марта стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мошковича. Согласно постановлению судьи Олеси Менделеевой, в СИЗО бизнесмен будет находиться до 25 мая 2025 г. По мнению следователя, Мошкович может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Защита миллиардера просила суд не заключать Мошковича под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд руб. Сам Мошкович заявил о своей невиновности.

Вместе с Мошковичем в рамках уголовного дела был задержан Максим Басов, занимавший ранее должность гендиректора ГК «Русагро». Следствие для Басова также попросит меру пресечения в виде заключения под стражу. Заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Владислав Буров, потерпевшей в рамках дела проходит кипрская компания, заявил один из адвокатов обвиняемого в ходе заседания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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