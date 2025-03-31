Защита основателя «Русагро» Вадима Мошковича обжаловала его арест
Защита основателя агрохолдинга «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича, который проходит по делу о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» и о злоупотреблении полномочиями, обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
В суде рассказали, что защита основателя «Русагро» подала жалобу на избранную в отношении Мошковича меру пресечения.
27 марта стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мошковича. Согласно постановлению судьи Олеси Менделеевой, в СИЗО бизнесмен будет находиться до 25 мая 2025 г. По мнению следователя, Мошкович может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Защита миллиардера просила суд не заключать Мошковича под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд руб. Сам Мошкович заявил о своей невиновности.
Вместе с Мошковичем в рамках уголовного дела был задержан Максим Басов, занимавший ранее должность гендиректора ГК «Русагро». Следствие для Басова также попросит меру пресечения в виде заключения под стражу. Заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Владислав Буров, потерпевшей в рамках дела проходит кипрская компания, заявил один из адвокатов обвиняемого в ходе заседания.