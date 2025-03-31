В Москве 1 апреля выпадет до двух третей месячной нормы осадков
В Москве 1 апреля может выпасть две трети от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, в этот день за сутки выпадет 25 мм осадков. В столицу постепенно придет похолодание, которое к 5-6 апреля и на следующей неделе может привести к осадкам в смешанной фазе, то есть к дождю вперемешку с мокрым снегом.
31 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что столица обновила температурный максимум года. К полудню температура воздуха в Москве на метеостанции ВДНХ достигла отметки в 14 градусов тепла. До этого температурный максимум обновлялся 29 марта, тогда температура составила 13,9 градуса тепла.
«При этом ожидаемое со вторника похолодание удержит сегодняшний день на первой позиции списка самых теплых дней года довольно долго, как минимум до конца первой декады апреля», – отметил синоптик.
9 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что температура воздуха в европейской части России на 3-4 градуса выше нормы из-за отсутствия снега. Он пояснил, что даже небольшой снежный покров высотой 5-10 см привел бы к похолоданию. При этом солнечная погода при наличии снежного покрова не изменила бы ситуацию.