При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека
В мечети в Андижанской области Узбекистана произошел взрыв газа. При этом три человека погибли, еще 10 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.
В результате взрыва были повреждены стены и крыша помещения для омовения.
На месте работают спасатели, правоохранители и прокуроры. Все подробности и причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.
25 марта в Махачкале произошло сразу два взрыва газа. Первый взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Гапцахская. Хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного здания. Позже выяснилось, что этот дом не был введен в эксплуатацию и являлся незаконно возведенным. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно эвакуировали 150 жильцов дома. Одна из женщин была госпитализирована в тяжелом состоянии, а мужчина с травмами средней тяжести был доставлен в республиканский центр травматологии и ортопедии.
Второй взрыв газа произошел в тот же день в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. В результате пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Предполагали, что здесь причиной ЧП стала утечка газа на подземном газопроводе.