При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека

25 марта в Махачкале произошло сразу два взрыва газа. Первый взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Гапцахская. Хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного здания. Позже выяснилось, что этот дом не был введен в эксплуатацию и являлся незаконно возведенным. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно эвакуировали 150 жильцов дома. Одна из женщин была госпитализирована в тяжелом состоянии, а мужчина с травмами средней тяжести был доставлен в республиканский центр травматологии и ортопедии.