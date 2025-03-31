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При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека

Ведомости

В мечети в Андижанской области Узбекистана произошел взрыв газа. При этом три человека погибли, еще 10 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

В результате взрыва были повреждены стены и крыша помещения для омовения.

На месте работают спасатели, правоохранители и прокуроры. Все подробности и причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.

25 марта в Махачкале произошло сразу два взрыва газа. Первый взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Гапцахская. Хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного здания. Позже выяснилось, что этот дом не был введен в эксплуатацию и являлся незаконно возведенным. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно эвакуировали 150 жильцов дома. Одна из женщин была госпитализирована в тяжелом состоянии, а мужчина с травмами средней тяжести был доставлен в республиканский центр травматологии и ортопедии.

Второй взрыв газа произошел в тот же день в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. В результате пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Предполагали, что здесь причиной ЧП стала утечка газа на подземном газопроводе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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