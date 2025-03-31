Гражданин США нелегально въехал в Белоруссию в пустом вагоне из Литвы
27-летний гражданин США был задержан белорусскими таможенниками при попытке незаконного пересечения границы на железнодорожной станции «Молодечно». Нарушитель следовал из Литвы в одном из порожних грузовых вагонов состава по маршруту Кена – Молодечно, сообщается в Telegram-канале государственного таможенного комитета Белоруссии.
По информации таможенной службы, мужчина был оперативно задержан тревожной группой при содействии сотрудников Молодечненского РОВД и военизированной охраны БелЖД.
После задержания иностранный гражданин был передан представителям пограничной службы для дальнейшего разбирательства.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что был освобожден гражданин США, который работал на «Радио Свобода»