Гражданин США нелегально въехал в Белоруссию в пустом вагоне из Литвы

27-летний гражданин США был задержан белорусскими таможенниками при попытке незаконного пересечения границы на железнодорожной станции «Молодечно». Нарушитель следовал из Литвы в одном из порожних грузовых вагонов состава по маршруту Кена – Молодечно, сообщается в Telegram-канале государственного таможенного комитета Белоруссии.