На новых смартфонах обнаружили похищающий аккаунты в Telegram вирус

Среди прочего, вирус также может отправлять сообщения от лица пользователя, наблюдать за его активностью в браузерах и блокировать сетевые соединения. Поддельные зараженные смартфоны продают по сниженной стоимости в неавторизованных онлайн-магазинах. Эксперты сообщают, что от новой версии троянской программы пострадали свыше 2600 пользователей в разных странах, большая часть жертв приходится на Россию.