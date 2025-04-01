На новых смартфонах обнаружили похищающий аккаунты в Telegram вирус
Имеется в виду модифицированная версия троянской программы Triada. Этим вирусом заражают новые устройства, копирующие популярные модели смартфонов. Вредоносная программа распространяется в прошивках устройств. По данным РБК, копия Triada проникает во все процессы на смартфоне.
Среди прочего, вирус также может отправлять сообщения от лица пользователя, наблюдать за его активностью в браузерах и блокировать сетевые соединения. Поддельные зараженные смартфоны продают по сниженной стоимости в неавторизованных онлайн-магазинах. Эксперты сообщают, что от новой версии троянской программы пострадали свыше 2600 пользователей в разных странах, большая часть жертв приходится на Россию.
В начале февраля «Ведомости» писали, что «Лаборатория Касперского» сообщила о ранее неизвестном троянце SparkCat, похищающем данные с фото на зараженных смартфонах. Вирус обнаружен и в App Store, и в Google Play в 20 поддельных приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и доступа к криптобирже.