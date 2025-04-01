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На новых смартфонах обнаружили похищающий аккаунты в Telegram вирус

Ведомости

В смартфонах на платформе Android найден вирус, способный красть криптовалюту и аккаунты в соцсетях, включая Telegram и TikTok, а также подменять номера при звонках, пишет РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Имеется в виду модифицированная версия троянской программы Triada. Этим вирусом заражают новые устройства, копирующие популярные модели смартфонов. Вредоносная программа распространяется в прошивках устройств. По данным РБК, копия Triada проникает во все процессы на смартфоне.

Среди прочего, вирус также может отправлять сообщения от лица пользователя, наблюдать за его активностью в браузерах и блокировать сетевые соединения. Поддельные зараженные смартфоны продают по сниженной стоимости  в неавторизованных онлайн-магазинах. Эксперты сообщают, что от новой версии троянской программы пострадали свыше 2600 пользователей в разных странах, большая часть жертв приходится на Россию.

В начале февраля «Ведомости» писали, что «Лаборатория Касперского» сообщила о ранее неизвестном троянце SparkCat, похищающем данные с фото на зараженных смартфонах. Вирус обнаружен и в App Store, и в Google Play в 20 поддельных приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и доступа к криптобирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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