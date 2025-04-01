Катер с российскими туристами загорелся в Таиланде
Катер Thana Marine 555, на котором отдыхали российские туристы, загорелся вблизи острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие, сообщает MGR Online.
Катер загорелся, стоя на якоре в 50 м от берега у острова Майтон около 9:00 (5:00 мск) 1 апреля. В плавание на судне отправились 33 туриста, преимущественно из России, один гид и три члена экипажа. Отмечается, что во время инцидента все туристы купались. Капитан обнаружил неполадки в двигателе, о чем сообщил владельцу судна с просьбой заменить его. Во время ожидания замены произошел взрыв и пожар.
По данным Bangkok Post, пострадали гид и трое туристов. Ранения также получили два члена экипажа, включая капитана. Огонь полностью уничтожил судно.
27 марта во время подводной экскурсии у побережья Хургады в Египте произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», на борту которого были 45 туристов из России. В результате инцидента погибли шесть россиян, включая двоих детей. Генконсул Виктор Воропаев говорил, что затопление батискафа началось еще во время посадки пассажиров, судно быстро заполнилось водой. 30 марта Генконсульство России в Египте сообщало, что процесс репатриации тел российских туристов уже начался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).