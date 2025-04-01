Катер с российскими туристами загорелся в Таиланде

Катер загорелся, стоя на якоре в 50 м от берега у острова Майтон около 9:00 (5:00 мск) 1 апреля. В плавание на судне отправились 33 туриста, преимущественно из России, один гид и три члена экипажа. Отмечается, что во время инцидента все туристы купались. Капитан обнаружил неполадки в двигателе, о чем сообщил владельцу судна с просьбой заменить его. Во время ожидания замены произошел взрыв и пожар.