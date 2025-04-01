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Катер с российскими туристами загорелся в Таиланде

Ведомости

Катер Thana Marine 555, на котором отдыхали российские туристы, загорелся вблизи острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие, сообщает MGR Online.

Катер загорелся, стоя на якоре в 50 м от берега у острова Майтон около 9:00 (5:00 мск) 1 апреля. В плавание на судне отправились 33 туриста, преимущественно из России, один гид и три члена экипажа. Отмечается, что во время инцидента все туристы купались. Капитан обнаружил неполадки в двигателе, о чем сообщил владельцу судна с просьбой заменить его. Во время ожидания замены произошел взрыв и пожар.

По данным Bangkok Post, пострадали гид и трое туристов. Ранения также получили два члена экипажа, включая капитана. Огонь полностью уничтожил судно.

27 марта во время подводной экскурсии у побережья Хургады в Египте произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», на борту которого были 45 туристов из России. В результате инцидента погибли шесть россиян, включая двоих детей. Генконсул Виктор Воропаев говорил, что затопление батискафа началось еще во время посадки пассажиров, судно быстро заполнилось водой. 30 марта Генконсульство России в Египте сообщало, что процесс репатриации тел российских туристов уже начался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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