Суд оштрафовал политолога Шульман по делу о нежелательной организации
Мещанский районный суд Москвы признал политолога Екатерину Шульман
Также суд оштрафовал по аналогичной статье и на ту же сумму другого сотрудника фонда – востоковеда Темура Умарова. 28 февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел. 25 марта МВД объявило Шульман в розыск, ведомство не уточняло, по какой именно статье проходила политолог. 27 марта розыскная карточка Шульман была удалена из базы.
6 марта сообщалось, что профессора-корееведа Андрея Ланькова также заподозрили в сотрудничестве с нежелательной организацией. Его дело рассмотрит Савеловский районный суд Москвы 10 апреля. Сам же Ланьков заявил «Ведомостям», что пока собирается дождаться получения документов. Предполагает, что иск мог быть вызван одним из его интервью.