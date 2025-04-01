Суд оштрафовал политолога Шульман по делу о нежелательной организации

Также суд оштрафовал по аналогичной статье и на ту же сумму другого сотрудника фонда – востоковеда Темура Умарова. 28 февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел. 25 марта МВД объявило Шульман в розыск, ведомство не уточняло, по какой именно статье проходила политолог. 27 марта розыскная карточка Шульман была удалена из базы.