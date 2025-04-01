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Суд оштрафовал политолога Шульман по делу о нежелательной организации

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы признал политолога Екатерину Шульман (считается в России иноагентом) виновной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) и оштрафовал на 10 000 руб. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Суд уточнил, что Шульман – сотрудник Берлинского центра Карнеги (структурное подразделение «Фонда Карнеги за международный мир», который признан нежелательным).

Также суд оштрафовал по аналогичной статье и на ту же сумму другого сотрудника фонда – востоковеда Темура Умарова. 28 февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел. 25 марта МВД объявило Шульман в розыск, ведомство не уточняло, по какой именно статье проходила политолог. 27 марта розыскная карточка Шульман была удалена из базы.

6 марта сообщалось, что профессора-корееведа Андрея Ланькова также заподозрили в сотрудничестве с нежелательной организацией. Его дело рассмотрит Савеловский районный суд Москвы 10 апреля. Сам же Ланьков заявил «Ведомостям», что пока собирается дождаться получения документов. Предполагает, что иск мог быть вызван одним из его интервью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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