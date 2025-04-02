Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 2886 человек

Сильное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. Согласно разным сведениям, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился приблизительно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло Таиланд: в Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки пропали без вести.