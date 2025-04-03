ТАСС: из-под завалов в Мьянме извлекли тело погибшего россиянина
Из-под завалов в Мандалае в Мьянме, предположительно, извлекли тело россиянина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По данным агентства, погибший был учителем. С ним был найден паспорт.
«Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», – сказал собеседник ТАСС.
Мощное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. По разным сведениям, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем случилось второе землетрясение магнитудой 6,4. В Мьянме объявлен недельный национальный траур. Стихийное бедствие затронуло Таиланд – в Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки пропали без вести.
По данным на 2 апреля, в результате землетрясения в Мьянме погибло 3000 человек. 1 апреля в страну прибыли два борта МЧС России, к ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 264 российских спасателя.