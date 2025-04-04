Летевший из Москвы самолет вернулся в аэропорт после срабатывания датчика
Самолет рейса авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Волгоград, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево» из-за срабатывания датчика одной из систем. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани.
Самолет выполнял рейс DP 6965. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Пассажиры вылетели в Волгоград на резервном самолете. Самолет отправился в 10:05 мск.
26 марта грузовой самолет Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой, опрокинулся на левый бок при посадке. На борту находились восемь членов экипажа, они не пострадали. Опасного груза на борту самолета не было, розлива топлива не произошло.
После инцидента аэропорт в Новом Уренгое временно приостановил прием и отправку воздушных судов. За время закрытия аэропорта два самолета отправились на запасные аэродромы в Надым и Салехард 26 марта. Еще один борт, следовавший в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии.