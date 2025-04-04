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Летевший из Москвы самолет вернулся в аэропорт после срабатывания датчика

Ведомости

Самолет рейса авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Волгоград, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево» из-за срабатывания датчика одной из систем. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани.

Самолет выполнял рейс DP 6965. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Пассажиры вылетели в Волгоград на резервном самолете. Самолет отправился в 10:05 мск.

26 марта грузовой самолет Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой, опрокинулся на левый бок при посадке. На борту находились восемь членов экипажа, они не пострадали. Опасного груза на борту самолета не было, розлива топлива не произошло.

После инцидента аэропорт в Новом Уренгое временно приостановил прием и отправку воздушных судов. За время закрытия аэропорта два самолета отправились на запасные аэродромы в Надым и Салехард 26 марта. Еще один борт, следовавший в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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