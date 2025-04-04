Летевший из Москвы самолет вернулся в аэропорт после срабатывания датчика

После инцидента аэропорт в Новом Уренгое временно приостановил прием и отправку воздушных судов. За время закрытия аэропорта два самолета отправились на запасные аэродромы в Надым и Салехард 26 марта. Еще один борт, следовавший в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии.