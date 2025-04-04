Минтранс: в новых регионах восстановили 4000 км дорог
Около 4000 км автодорог уже восстановили в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказал первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов на форуме «Интеграция 2025».
По его словам, до 2030 г. планируют провести работы по восстановлению еще около 6000 км дорог.
«В приоритете – расширение участков федеральной трассы Р-280 «Новороссия», строительство обхода Мариуполя, а также транспортной развязки в Херсонской области», – рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.
Специалисты ожидают, что это позволит увеличить пропускную способность трассы, которая является сухопутным коридором в Крым.
Кроме того, в 2025 г. планируют начать восстановление улично-дорожной сети в крупнейших агломерациях.
2 апреля правительство РФ одобрило план дорожного строительства на предстоящие пять лет. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, к 2030 г. не менее 85% федеральных трасс, ключевых дорог и транспортных артерий крупных городских центров будут приведены в соответствие с нормативными требованиями. Также планируется обновить не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог. В кабмине отмечали, что на финансирование программы в федеральном бюджете запланировали более 9 трлн руб.