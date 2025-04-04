Минтранс: в новых регионах восстановили 4000 км дорог

2 апреля правительство РФ одобрило план дорожного строительства на предстоящие пять лет. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, к 2030 г. не менее 85% федеральных трасс, ключевых дорог и транспортных артерий крупных городских центров будут приведены в соответствие с нормативными требованиями. Также планируется обновить не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог. В кабмине отмечали, что на финансирование программы в федеральном бюджете запланировали более 9 трлн руб.