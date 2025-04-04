В МВД предупредили о фишинговых сайтах для покупки оземпика
МВД предупредило о появлении мошеннических сайтов, на которых предлагается приобрести препараты, применяемые для лечения диабета и для похудения, включая оземпик и мунджаро. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.
По его данным, злоумышленники обещают доставку препаратов, не спрашивая рецептов. После общение переходит с фишинговых сайтов в мессенджеры. После оплаты лекарства диалог с покупателем прекращается.
В управлении МВД призвали не искать «волшебную кнопку» и перестать покупать лекарства без назначения врача. Там напомнили, что официальные поставки оземпика в Россию прекратились в 2023 г. Мунджаро не имеет действующего регистрационного удостоверения и запрещен к обращению.
Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением, и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная именно для этого. Препарат стал стремительно набирать популярность.
Оземпик и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, так как он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или иным серьезным осложнениям.