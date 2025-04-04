В МВД предупредили о фишинговых сайтах для покупки оземпика

Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением, и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная именно для этого. Препарат стал стремительно набирать популярность.