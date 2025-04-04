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В МВД предупредили о фишинговых сайтах для покупки оземпика

Ведомости

МВД предупредило о появлении мошеннических сайтов, на которых предлагается приобрести препараты, применяемые для лечения диабета и для похудения, включая оземпик и мунджаро. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По его данным, злоумышленники обещают доставку препаратов, не спрашивая рецептов. После общение переходит с фишинговых сайтов в мессенджеры. После оплаты лекарства диалог с покупателем прекращается.

В управлении МВД призвали не искать «волшебную кнопку» и перестать покупать лекарства без назначения врача. Там напомнили, что официальные поставки оземпика в Россию прекратились в 2023 г. Мунджаро не имеет действующего регистрационного удостоверения и запрещен к обращению.

Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением, и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная именно для этого. Препарат стал стремительно набирать популярность.

Оземпик и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, так как он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или иным серьезным осложнениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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