«Коммерсантъ»: суд рассматривает ходатайство МВД об аресте Дмитрия Фосмана

27 марта стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Согласно постановлению судьи Олеси Менделеевой, в СИЗО бизнесмен будет находиться до 25 мая 2025 г. По мнению следователя, Мошкович может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Защита миллиардера просила суд не заключать Мошковича под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд руб. Сам Мошкович заявил о своей невиновности.