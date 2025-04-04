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«Коммерсантъ»: суд рассматривает ходатайство МВД об аресте Дмитрия Фосмана

Ведомости

Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство столичной полиции об аресте генерального директора петербургской компании «Благо инвест» Дмитрия Фосмана. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, бизнесмена задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве, МВД по Москве требует ареста на два месяца. В пресс-службе компании задержание подтвердили, но заявили об отсутствии подробностей. Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГК.

Группа компаний «Благо» является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России. Согласно данным «Коммерсанта», в распоряжении компании находятся семь заводов, где ежегодно выпускается 430 000 т продукции. В 2023 г. выручка «Благо» достигла 53,3 млрд руб., а чистая прибыль составила 427,4 млн руб. В портфель брендов группы входят «Благо», «Дары Кубани» и Almador. Управление активами осуществляется через ООО «Управляющая компания “Благо”».

27 марта стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Согласно постановлению судьи Олеси Менделеевой, в СИЗО бизнесмен будет находиться до 25 мая 2025 г. По мнению следователя, Мошкович может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Защита миллиардера просила суд не заключать Мошковича под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд руб. Сам Мошкович заявил о своей невиновности.

Вместе с Мошковичем в рамках уголовного дела был задержан Максим Басов, занимавший ранее должность гендиректора ГК «Русагро». Следствие для Басова также попросит меру пресечения в виде заключения под стражу. Заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Владислав Буров, потерпевшей в рамках дела проходит кипрская компания, заявил один из адвокатов обвиняемого в ходе заседания. 31 марта защита Мошковича обжаловала арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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