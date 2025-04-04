Минтранс РФ назвал причины крушения двух танкеров в Керченском проливе
Причины крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе установлены, расследование завершено. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Его слова опубликовала пресс-служба правительства РФ.
По данным министра, капитаны и судовладельцы проигнорировали предписания сезонных ограничений, касающиеся условий судоходства в зимний период в Азовском море и Керченском проливе.
«Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», – отметил Старовойт.
Материалы расследования, как уточнил министр, в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет России для дальнейших процессуальных действий.
На том же совещании глава Росприроднадзора Светлана Радионова представила оценку экологического ущерба, причиненного разливом мазута. По ее данным, общий объем нанесенного вреда составил 84,9 млрд руб. Ответственными за возмещение ущерба признаны судовладельцы – ООО «Кама Шиппинг» (владелец «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефть-239»). Компании обязаны выплатить указанную сумму в течение месяца. В случае просрочки материалы будут переданы в суд.
В декабре 2024 г. в районе Керченского пролива произошла катастрофа с участием двух танкеров – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Оба судна перевозили по 4000 т мазута. Во время шторма они потерпели крушение, из-за чего нефтепродукты попали в море.