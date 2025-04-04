Минтранс РФ назвал причины крушения двух танкеров в Керченском проливе

В декабре 2024 г. в районе Керченского пролива произошла катастрофа с участием двух танкеров – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Оба судна перевозили по 4000 т мазута. Во время шторма они потерпели крушение, из-за чего нефтепродукты попали в море.