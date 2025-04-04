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Минтранс РФ назвал причины крушения двух танкеров в Керченском проливе

Ведомости

Причины крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе установлены, расследование завершено. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Его слова опубликовала пресс-служба правительства РФ.

По данным министра, капитаны и судовладельцы проигнорировали предписания сезонных ограничений, касающиеся условий судоходства в зимний период в Азовском море и Керченском проливе.

«Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», – отметил Старовойт.

Материалы расследования, как уточнил министр, в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет России для дальнейших процессуальных действий.

На том же совещании глава Росприроднадзора Светлана Радионова представила оценку экологического ущерба, причиненного разливом мазута. По ее данным, общий объем нанесенного вреда составил 84,9 млрд руб. Ответственными за возмещение ущерба признаны судовладельцы – ООО «Кама Шиппинг» (владелец «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефть-239»). Компании обязаны выплатить указанную сумму в течение месяца. В случае просрочки материалы будут переданы в суд.

В декабре 2024 г. в районе Керченского пролива произошла катастрофа с участием двух танкеров – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Оба судна перевозили по 4000 т мазута. Во время шторма они потерпели крушение, из-за чего нефтепродукты попали в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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