Российские гимнасты отказались от участия в международных соревнованиях
Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику и имеющие нейтральный статус, приняли решение не участвовать в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.
Причиной такого решения стали «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы» специального комитета FIG в допуске российских гимнастов к международным соревнованиям.
«К сожалению, позиция FIG остается дискриминационной, а наши спортсмены сталкиваются с несправедливым отношением», – подчеркнул президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.
По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала в спецкомитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но получила отказ в допуске четырем членам команды, включая двух спортсменов. Белозеров выразил несогласие с этим решением.
Согласно правилам, разработанным FIG, нейтральность спортсменов должна оцениваться на основе объективных критериев, среди которых отсутствие поддержки спецоперации на Украине. Исполком FIG делегировал свои полномочия по оценке заявок от спортсменов, тренеров, судей специальному комитету, который имеет право принимать и отклонять заявки на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена для участия в международных соревнованиях.