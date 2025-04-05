Российские гимнасты отказались от участия в международных соревнованиях

По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала в спецкомитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но получила отказ в допуске четырем членам команды, включая двух спортсменов. Белозеров выразил несогласие с этим решением.