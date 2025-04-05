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Российские гимнасты отказались от участия в международных соревнованиях

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Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику и имеющие нейтральный статус, приняли решение не участвовать в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

Причиной такого решения стали «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы» специального комитета FIG в допуске российских гимнастов к международным соревнованиям.

«К сожалению, позиция FIG остается дискриминационной, а наши спортсмены сталкиваются с несправедливым отношением», – подчеркнул президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала в спецкомитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но получила отказ в допуске четырем членам команды, включая двух спортсменов. Белозеров выразил несогласие с этим решением.

Согласно правилам, разработанным FIG, нейтральность спортсменов должна оцениваться на основе объективных критериев, среди которых отсутствие поддержки спецоперации на Украине. Исполком FIG делегировал свои полномочия по оценке заявок от спортсменов, тренеров, судей специальному комитету, который имеет право принимать и отклонять заявки на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена для участия в международных соревнованиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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