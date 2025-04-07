Российские медики помогли 229 пострадавшим от землетрясения в Мьянме
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказали помощь 229 пострадавшим от землетрясения в Мьянме. В числе пациентов были 36 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Российская команда спасателей-медиков выполнила 62 операции различной сложности. В составе мобильного госпиталя работали высококвалифицированные специалисты: инфекционисты, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи.
«Бригады ФЦМК полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием и снаряжением», – пояснили в Минздраве.
Сильное землетрясение произошло в регионе 28 марта. Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков магнитудой 7,7–7,9 находился в непосредственной близости от Мандалая – третьего по величине города Мьянмы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Позднее зафиксирован повторный толчок магнитудой 6,4.