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Российские медики помогли 229 пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Ведомости

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказали помощь 229 пострадавшим от землетрясения в Мьянме. В числе пациентов были 36 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Российская команда спасателей-медиков выполнила 62 операции различной сложности. В составе мобильного госпиталя работали высококвалифицированные специалисты: инфекционисты, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи.

«Бригады ФЦМК полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием и снаряжением», – пояснили в Минздраве.

Сильное землетрясение произошло в регионе 28 марта. Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков магнитудой 7,7–7,9 находился в непосредственной близости от Мандалая – третьего по величине города Мьянмы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Позднее зафиксирован повторный толчок магнитудой 6,4.

По данным на 6 апреля, стихийное бедствие привело к гибели около 3500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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