Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 98
В ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканы) при обрушении крыши погибли 98 человек, сообщает газета Diario Libre со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям (COE) Санто-Доминго Хуана Мануэля Мендеса.
Он сообщил, что организация по оказанию помощи будут продолжать поисково-спасательные работы без перерыва. Мендес объяснил, что службы будут продолжать «работать в ожидании, пока не найдут людей живыми».
Пожар в ночном клубе произошел утром 8 апреля во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Сам Перес также погиб. Президент Доминиканы Луис Абинадер выразил соболезнования в связи с трагедией и объявил трехдневный национальный траур.