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Суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову

Ведомости

Басманный суд Москвы до 25 июня продлил арест бывшему замминистра обороны РФ генералу Дмитрию Булгакову, а также двум его сообщникам – Геннадию Селезневу и Герману Яковлеву в рамках дела о мошенничестве. Об этом его адвокат Сергей Севрук сообщил ТАСС.

Срок следствия по делу также продлен до 25 июня, уточнил Севрук.

Булгаков, его однокурсник Селезнев и гендиректор «Нева-Балт СПб» Яковлев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело против Булгакова было возбуждено 25 июля 2024 г., тогда же он был арестован. Следствие полагает, что он причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. Согласно материалам дела, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а экс-замминистра мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сам контракт между академией и «Нева-Балт СПб» стоил 250 млн руб., из них компания получила аванс на сумму свыше 49 млн. Это перечисление следствие считает необоснованным. В качестве генподрядчика выступила организация АО «Петербургская сбытовая компания».

В декабре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ писало, что Булгаков является создателем и главой организованной преступной группы (ОПГ). Следствие полагает, что он пошел на такой шаг «с целью хищения чужого имущества» и вовлек в нее «ранее знакомых граждан,… а также неустановленных лиц».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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