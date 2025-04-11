Суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову
Басманный суд Москвы до 25 июня продлил арест бывшему замминистра обороны РФ генералу Дмитрию Булгакову, а также двум его сообщникам – Геннадию Селезневу и Герману Яковлеву в рамках дела о мошенничестве. Об этом его адвокат Сергей Севрук сообщил ТАСС.
Срок следствия по делу также продлен до 25 июня, уточнил Севрук.
Булгаков, его однокурсник Селезнев и гендиректор «Нева-Балт СПб» Яковлев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело против Булгакова было возбуждено 25 июля 2024 г., тогда же он был арестован. Следствие полагает, что он причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. Согласно материалам дела, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а экс-замминистра мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сам контракт между академией и «Нева-Балт СПб» стоил 250 млн руб., из них компания получила аванс на сумму свыше 49 млн. Это перечисление следствие считает необоснованным. В качестве генподрядчика выступила организация АО «Петербургская сбытовая компания».
В декабре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ писало, что Булгаков является создателем и главой организованной преступной группы (ОПГ). Следствие полагает, что он пошел на такой шаг «с целью хищения чужого имущества» и вовлек в нее «ранее знакомых граждан,… а также неустановленных лиц».