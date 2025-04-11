Суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову

Уголовное дело против Булгакова было возбуждено 25 июля 2024 г., тогда же он был арестован. Следствие полагает, что он причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. Согласно материалам дела, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а экс-замминистра мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сам контракт между академией и «Нева-Балт СПб» стоил 250 млн руб., из них компания получила аванс на сумму свыше 49 млн. Это перечисление следствие считает необоснованным. В качестве генподрядчика выступила организация АО «Петербургская сбытовая компания».