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Папа Римский провозгласил преподобным «архитектора Божия» Антонио Гауди

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Папа Римский Франциск объявил преподобным каталонского художника и архитектора Антонио Гауди, называемого «архитектором Божиим». Гауди в течение 43 лет руководил строительством храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, сообщает Vatican News.

«Папа Римский Франциск признал героические добродетели Антонио Гауди, испанского архитектора <...>. Таким образом, на сегодняшний день великий выразитель каталонского модернизма является преподобным», – говорится в сообщении.

В Ватикане отметили, что Гауди «превращал искусство в гимн хвалы Господу».

Гауди родился в 1852 г. В 1883 г., когда архитектору был 31 год, он согласился руководить работами по строительству храма Саграда Фамилия. Это произошло спустя год после закладки первого камня. С тех пор всю свою жизнь он посвятил строительству этой церкви. Гауди считал, что возведение собора Святого Семейства – это миссия, возложенная на него Богом. В 1925 г. устроил рядом с церковью небольшую комнату под свою резиденцию. 7 июня 1926 г. Гауди попал под трамвай. Его не узнали и доставили в больницу для бедных, где он умер через три дня. Участие в похоронной процессии приняли около 30 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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