Папа Римский провозгласил преподобным «архитектора Божия» Антонио Гауди
Папа Римский Франциск объявил преподобным каталонского художника и архитектора Антонио Гауди, называемого «архитектором Божиим». Гауди в течение 43 лет руководил строительством храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, сообщает Vatican News.
«Папа Римский Франциск признал героические добродетели Антонио Гауди, испанского архитектора <...>. Таким образом, на сегодняшний день великий выразитель каталонского модернизма является преподобным», – говорится в сообщении.
В Ватикане отметили, что Гауди «превращал искусство в гимн хвалы Господу».
Гауди родился в 1852 г. В 1883 г., когда архитектору был 31 год, он согласился руководить работами по строительству храма Саграда Фамилия. Это произошло спустя год после закладки первого камня. С тех пор всю свою жизнь он посвятил строительству этой церкви. Гауди считал, что возведение собора Святого Семейства – это миссия, возложенная на него Богом. В 1925 г. устроил рядом с церковью небольшую комнату под свою резиденцию. 7 июня 1926 г. Гауди попал под трамвай. Его не узнали и доставили в больницу для бедных, где он умер через три дня. Участие в похоронной процессии приняли около 30 000 человек.