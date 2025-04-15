Папа Римский провозгласил преподобным «архитектора Божия» Антонио Гауди

Гауди родился в 1852 г. В 1883 г., когда архитектору был 31 год, он согласился руководить работами по строительству храма Саграда Фамилия. Это произошло спустя год после закладки первого камня. С тех пор всю свою жизнь он посвятил строительству этой церкви. Гауди считал, что возведение собора Святого Семейства – это миссия, возложенная на него Богом. В 1925 г. устроил рядом с церковью небольшую комнату под свою резиденцию. 7 июня 1926 г. Гауди попал под трамвай. Его не узнали и доставили в больницу для бедных, где он умер через три дня. Участие в похоронной процессии приняли около 30 000 человек.